Суд американского штата Коннектикут приговорил к восьми месяцам тюрьмы 26-летнего Джорджа Гарофано, который в 2014 году был одним из организаторов масштабной утечки интимных фото знаменитостей - Дженнифер Лоуренс, Кейт Аптон, Кирстен Данст и Мэри Элизабет Уинстед.

Суд американского штата Коннектикут приговорил к восьми месяцам тюрьмы 26-летнего Джорджа Гарофано, который в 2014 году был одним из организаторов масштабной утечки интимных фото знаменитостей — Дженнифер Лоуренс, Кейт Аптон, Кирстен Данст и Мэри Элизабет Уинстед, сообщает Guardian.Изначально власти хотели приговорить Гарофано к 10-16 месяцам тюрьмы, однако защита хакера попросила смягчить приговор, аргументируя это тем, что подсудимый "уже серьезно пострадал" от последствий содеянного.В результате после отбывания 8-месячного срока хакер еще три года будет находиться под надзором стражей порядка.На протяжение 18 месяцев Гарофано участвовал в хищении фото и видео 240 человек. В апреле он признался, что рассылал поддельные письма с просьбой подтвердить логины и пароли от учетных записей в iCloud и Gmail. Ссылка в письме, однако, вела на фишинговый сайт, благодаря чему американец получил доступ к личной информации знаменитостей.Еще три сообщника Гарофано получили от 9 до 18 месяцев тюрьмы.