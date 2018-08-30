Жителей многоэтажного дома в подмосковном Реутове эвакуировали из-за сильного пожара, вспыхнувшего в четверг на крытом теннисном корте, сообщил очевидец. На его глазах огонь едва не перебросился на соседнее здание.

Жителей многоэтажного дома в подмосковном Реутове эвакуировали из-за сильного пожара, вспыхнувшего в четверг на крытом теннисном корте, сообщил очевидец. На его глазах огонь едва не перебросился на соседнее здание.Огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров, от здания спорткомплекса "Старт" на Лесной улице практически ничего не осталось."Комсомольскую, 32, эвакуировали. Осколки упали на крышу (дома на) Комсомольской и на детскую площадку правее от фитнес-клуба", — сообщил автор записи.На кадрах видно бушующее на уровне пятого этажа пламя, при этом создается ощущение, что огонь вот-вот перекинется на жилую высотку.По данным МЧС, из спортклуба были эвакуированы пять человек, о пострадавших ничего не говорится.