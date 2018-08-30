В России и Казахстане открылся набор в Яндекс.Лицей — бесплатные занятия по промышленному программированию для школьников 8 и 9 классов. Для поступления в Яндекс.Лицей нужно пройти онлайн-тестирование, предварительно подав заявку на сайте проекта.

В России и Казахстане открылся набор в Яндекс.Лицей — бесплатные занятия по промышленному программированию для школьников 8 и 9 классов. Для поступления в "Яндекс.Лицей" нужно пройти онлайн-тестирование, предварительно подав заявку на сайте проекта. Заявки принимаются до 9 сентября. Школьников, успешно прошедших тестирование, пригласят на очное собеседование.Проект "Яндекс.Лицей" стартовал в 2016 году в четырех городах. В этом году количество городов увеличилось до 58, а количество площадок — до 131. Занятия будут проходить в детских технопарках, центрах дополнительного образования, вузах и других учебных заведениях, а в некоторых школах Москвы, Владивостока, Красногорска, Пензы, Сочи, Тамбова и Уфы — прямо на уроках информатики. Предусмотрен и дистанционный вариант обучения. Продолжительность курса составляет два года.В этом году лучшие выпускники первого выпуска "Яндекс.Лицея" побывали в офисе "Яндекса" и приняли участие в двух мини-хакатонах, где учились разрабатывать навыки для смарт-помощника "Алиса" и программы для распознавания дорожных знаков при движении беспилотного транспорта.В создании "Яндекс.Лицея" принимал участие другой образовательный проект "Яндекса" – Школа анализа данных. В Школе, рассчитанной на студентов и выпускников вузов, преподают машинное обучение, компьютерное зрение и другие направления современных компьютерных наук. С 2007 года в ШАД подготовили более 600 специалистов для IT-индустрии, которые сейчас работают в российских и зарубежных компаниях.