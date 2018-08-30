В Санкт-Петербурге задержан еще один подросток, подозреваемый в нападении на прохожих. Это 17-летний местный житель, который нигде не работает и не учится. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В Санкт-Петербурге задержан еще один подросток, подозреваемый в нападении на прохожих. Это 17-летний местный житель, который нигде не работает и не учится. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, сообщили в СК.Инцидент с участием этого подростка произошел в августе 2017 года. Уголовное дело против него и его 13 соучастников, обвиняемых в серии грабежей и разбоев, было направлено в суд. Дело в настоящее время рассматривается по существу. Суд изменил тогда меру пресечения в отношении подростка на домашний арест, передает ТАСС.Следователи провели более 10 обысков. Был изъят мобильный телефон, похищенный у одного из потерпевших. Также были приобщены к делу электронные носители, одежда злоумышленников и другие предметы, представляющие интерес для следствия. По делу о нападении на прохожих ранее были задержаны двое подростков. Решается вопрос об их аресте.Группа подростков вечером 24 августа около одного из домов по улице Таврической жестоко избила двух местных жителей. Они госпитализированы.