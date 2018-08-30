За сутки США и их союзники способны нарастить ракетную мощь для ударов по Сирии, предупредила на брифинге в МИД России Мария Захарова. Сейчас ударная группировка Соединенных Штатов и их союзников на Ближнем Востоке состоит из 70 носителей.

За сутки США и их союзники способны нарастить ракетную мощь для ударов по Сирии, предупредила на брифинге в МИД России Мария Захарова. Сейчас ударная группировка Соединенных Штатов и их союзников на Ближнем Востоке состоит из 70 носителей.Но она легко увеличивается за счет 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также сил двух американских эсминцев "Карни" и "Росс". Каждый из них несет по 28 ракет "Томагавк" на борту, заявила Захарова во время прямой трансляции брифинга в российском внешнеполитическом ведомстве по каналу "Россия 24".В ударную группировку США, Франции и Великобритании входят также самолеты стратегической и тактической авиации на базах в Иордании, Кувейте и на Крите.Поводом для нанесения новых ударов по Сирии вновь будет провокация с якобы применением химического оружия. На этот раз это будет Идлиб. Инсценировка по применению хлора и последующий удар США и их союзников по Сирии отбросят назад процесс по мирному урегулированию в этой стране, подчеркнула Мария Захарова."Запад не устраивает курс на урегулирование в Сирии", — подчеркнула официальный представитель российского МИД.МИД России предложил экспертам Организации по запрету химического оружия посетить Сирию, посмотреть объекты и по итогам прекратить инспекции. Мария Захарова подчеркнула, что все сирийское химическое оружие было полностью уничтожено в 2017 году. И это официально подтверждено ОЗХО.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 августа встретится со своим сирийским коллегой для обсуждения сложившейся ситуации.