Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб, не устоявший после такой встречи. Информации о пострадавших в результате инцидента, попавшего в объектив регистратора, пока не поступало.

В минувшую среду, 29 августа, автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Московском проспекте в Калининграде.Женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, по неустановленной пока причине не справилась с управлением.Ведомое ею транспортное средство выехало на участок, разделяющий полосу движения, после чего легковушка снесла столб, миновала "встречку" и остановилось, прокатившись по пешеходному переходу.Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.