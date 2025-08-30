Случай произошел 28 августа, в Коврове. К спасателям за помощью обратились родители. Их двухлетний малыш застрял головой в детском стульчике. Из сообщества в ВК «Заметки_Спасателя»: Голова

Случай произошел 28 августа, в Коврове. К спасателям за помощью обратились родители. Их двухлетний малыш застрял головой в детском стульчике. Из сообщества в ВК «Заметки_Спасателя»: Голова застряла. Уши мешали извлечь голову из стула. При помощи слесарного инструмента спасатель демонтировал спинку стульчика и малыш выбрался на свободу.