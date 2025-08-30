Сегодня, в рамках празднования 1035-летия Владимира, сквер «Липки» наполнился яркими красками и традициями. Здесь состоялся Владимирский фестиваль культур, представивший богатое наследие

Сегодня, в рамках празднования 1035-летия Владимира, сквер «Липки» наполнился яркими красками и традициями. Здесь состоялся Владимирский фестиваль культур, представивший богатое наследие народов региона. Национально-культурные объединения Владимирской области познакомили гостей фестиваля со своими обычаями, показали предметы быта, народные костюмы, которые каждый желающий смог примерить на себя, а также угостили блюдами традиционной кухни. Прокомментируйте новость у нас