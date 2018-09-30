Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала об одном из худших концертов в ее жизни, после которого не смогла сдержать слез.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась со своими подписчиками в Instagram грустной историей.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 29 Сен 2018 в 1:02 PDTДевушка выступала на корпоративе перед людьми, которые ели шашлык и не обращали на нее никакого внимания. Седокова призналась, что мечтает стать большим артистом, чтобы никогда не испытывать подобного унижения.Но пока она вынуждена содержать семью.По словам певицы, после концерта она ревела в номере и хотела смыть с себя адский привкус концерта.