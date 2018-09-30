Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в воскресенье совершил многочасовой полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V провел 3-часовую разведку вблизи российской авиабазы Хмейим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус (Сирия).Бортовой номер самолета 64-14848. Он вылетел с Крита, совершил не менее 12 пролетов вдоль сирийских берегов.Разведка осуществлялась на фоне сообщений о поставках С-300.За последние три дня по меньшей мере три тяжелых военно-транспортных самолета ВКС России Ан-124-100 "Руслан" совершили рейсы на авиабазу Хмеймим.К базе в Тартусе подходит тяжелогруженый контейнеровоз "Спарта-3", передает "Интерфакс".