В кулуарах выставки ADEX-2018 заместитель гендиректора концерна Техмаш Александр Кочкин рассказал Интерфаксу о завершении государственных испытаний авиационной ракеты Бронебойщик.

В кулуарах выставки ADEX-2018 заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин рассказал "Интерфаксу" о завершении государственных испытаний авиационной ракеты "Бронебойщик".По словам Кочкина, после полетных тестов осталось оформить документацию.. "Мы надеемся, что окончательное решение будет в этом году", — сказал Кочкин.Минобороны России примет решение о приеме закупке ракет для вооружения ВКС после проверок в войсках.С-8ОФП "Бронебойщик" разработана для боевых вертолетов и самолетов. Ракета может поражать легкобронированную технику и надводные корабли на расстояниях до 6 километров.