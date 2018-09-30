Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, в преддверии своего концерта на Ростов Арене предложил футбольному клубу Ростов переехать на свой прежний стадион Олимп-2.

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, в преддверии своего концерта на "Ростов Арене" предложил футбольному клубу "Ростов" переехать на свой прежний стадион "Олимп-2".Ранее между сторонами возник конфликт из-за проведения на сооружении концерта российского рэпера. По мнению руководителей "Ростова", из-за этого может пострадать газон "Ростов Арены" и футбольный клуб не сможет выступать на стадионе. Они требовали отмены концерта на спортивном сооружении."По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, если Баста проведет здесь концерт, то команда больше не будет играть на "Ростов Арене", — приводит слова Вакуленко RostovGazeta. - Ну и отлично! У нее есть собственный стадион "Ростсельмаш" – культовый, исторический, там и можно продолжить проводить свои игры, отреставрировать его и будет супер".Напомним, что "Ростов Арена" была построена к футбольному чемпионату мира. Управление стадионом осуществляет компания "Спорт-Ин", которая и дала разрешение на проведение музыкального концерта Басты.