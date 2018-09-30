Актриса Эвелина Бледанс пришла на открытие кондитерской солиста группы Руки вверх! Сергея Жукова. Очевидцы утверждают, что налегает она не на сладости, а на традиционный итальянский алкогольный напиток апероль.

Актриса Эвелина Бледанс пришла на открытие кондитерской солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова. Очевидцы утверждают, что налегает она не на сладости, а на традиционный итальянский алкогольный напиток апероль.Поклонники продолжают делиться самыми последними слухами о второй беременности актрисы Эвелины Бледанс. Одни переживают за здоровье будущего малыша, а другие уверены, что вся история не более чем обман доверчивой публики и попытка напомнить о себе с помощью острой темы.Тем временем сама актриса активно ходит на ток-шоу, делится со своими подписчиками фотографиями с отдыха и работы и участвует в светских мероприятиях. В частности, вместе со своим особенным сыном Семеном она пришла на открытие новой кондитерской Сергея Жукова "Любовь и сладости". Те поклонники, которые не смогли прийти на место лично, все равно получили шанс посмотреть на актрису за столом – она сама опубликовала несколько роликов.Эвелина Бледанс показала, что специально для нее сделали кофе, украшенное ее же портретом. Также она показала, какими блюдами потчуют в модном заведении. Однако очевидцы сообщают, что не все происходящее попало в кадр. "Эвелина Бледанс после процедуры ЭКО налегает не на сладкое, а на апероль (традиционный итальянский алкогольный напиток крепостью от 11 до 15%%. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении telegram-канала @spletni_tg.Напомним, что Эвелина сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не называет. На программе стало известно, что процедура прошла успешно.