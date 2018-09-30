В чемпионате Германии по футболу состоялись матчи шестого тура. В Леверкузене на стадионе БайАрена в центральном матче выходных встречались Байер и дортмундская Боруссия. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу дортмундцев.

В чемпионате Германии по футболу состоялись матчи шестого тура. В Леверкузене на стадионе "БайАрена" в центральном матче выходных встречались "Байер" и дортмундская "Боруссия". Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу дортмундцев.Футболистам "Байера" удалось уже на девятой минуте открыть счет в матче усилиями Митчелла-Элии Вайзера, а еще через полчаса удвоить свое преимущество после гола Жонатана Та и уйти на перерыв в хорошем настроении.Однако во втором тайме "шмелям", как еще называют игроков "Боруссии", буквально за четыре минуты удалось сравнять счет – голами отметились Якоб Ларсен и Марко Ройс. А в заключительные минуты дортмундцы обернули исход матча в свою пользу, после того, как на 85-й и 94-й минутах вышедший на замену Пако Алькасер оформил дубль и вырвал для своей команды победу со счетом 4:2.Благодаря гостевому успеху "Боруссия" вышла на первое место в Бундеслиге, набрав 14 очков. Она обошла мюнхенскую "Баварию" и "Герту", имеющих по 13 баллов.