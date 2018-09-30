Руководители английского Манчестер Юнайтед начали вести переговоры с бывшим наставником мадридского Реала Зинедином Зиданом по поводу возможного назначения француза на пост главного тренера манкунианцев.

Руководители английского "Манчестер Юнайтед" начали вести переговоры с бывшим наставником мадридского "Реала" Зинедином Зиданом по поводу возможного назначения француза на пост главного тренера манкунианцев.На данный момент "Юнайтед" возглавляет португальский специалист Жозе Моуриньо. Однако у наставника "МЮ" в последнее время усложнились взаимоотношения с полузащитником команды Полем Погба. В результате этого француз быль лишен капитанской повязки.В свою очередь, в конфликте двух сторон боссы клуба держали позицию Моуриньо, однако текущие результаты команды вынуждают их пересмотреть свое мнение. Напомним, что ранее "Манчестер Юнайтед" уступил в чемпионате Англии лондонскому "Вест Хэму" (1:3), после чего располагается в таблице на девятой строчке, отставая от лидирующих "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" на девять очков.