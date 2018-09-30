Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии может достичь нескольких тысяч. Об этом сообщил вице-президент страны Юсаф Каллу. Сейчас, по его данным, погибшими числятся уже 832 человека, тысячи ранены. Разрушены дома, дороги, мосты.

Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии может достичь нескольких тысяч. Об этом сообщил вице-президент страны Юсаф Каллу. Сейчас, по его данным, погибшими числятся уже 832 человека, тысячи ранены. Разрушены дома, дороги, мосты.Поисково-спасательные операции идут по всему городу Палу — столице индонезийской провинции, испытавшей мощные толчки землетрясения и цунами. Идет разбор завалов на месте отеля "Роа-Роа" в центре в города, сколько людей заживо погребены под этими обломками здания — неизвестно. Во всем городе только по подтвержденным данным, таких разрушенных зданий около тысячи. Всего в зоне бедствия оказался весь регион Донггала с населением около 300 тысяч человек. До отдаленных районов с многочисленными бедняцкими деревнями спасатели до сих пор не могут добраться. Говорить о том, сколько всего человек стали жертвами мощнейшего землетрясения и цунами на Сулавеси, — еще очень рано."Большинство жертв погибли в результате землетрясения и цунами. Мы получили много сообщений о том, что мертвые тела находятся вдоль прибрежной зоны. Скорее всего, число погибших будет расти", — считает представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.В воскресенье раненых начали вывозить из зоны разрушений на самолетах. Масштаб бедствия таков, что власти пока не справляются своими силами. Им помогают многочисленные волонтеры — это местные жители, которые не пострадали. Впрочем, зафиксированы и случаи мародерства. Не стесняясь камер, они растаскивают товары из разрушенных магазинов и сливают бензин из поврежденных автомобилей.Поднятая землетрясением волна цунами в некоторых местах достигала шести метров в высоту. Тем, кто не успел покинуть побережье, спастись было невозможно. Сегодня на этом когда-то людном месте — пустыри, покрытые обломками, под которыми остаются люди.За ходом поисково-спасательной операции следит президент Индонезии Джоко Видодо. "Я слежу за обновлением информации каждую минуту. Я собираюсь сам побывать городах Сиги, Донггала и Палу, чтобы лично ознакомиться с ситуацией", — сказал он в недавнем обращении.При этом масштаб разрушений только продолжает разрастаться — на Сулавеси не прекращаются остаточные колебания земной коры. Обычно при бедствиях подобного рода установить точное число жертв удается только спустя недели или даже месяцы, и то — не до конца. Очень многих цунами могло унести в море, и для своих оставшихся в живых родных эти люди так и останутся — пропавшими без вести.