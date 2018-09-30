Матчем между Краснодаром и московским Динамо продолжилась программа девятого тура чемпионата России по футболу. Бело-голубые ничего не смогли противопоставить в гостях хозяевам поля, уступив со счетом 0:3. Дубль в составе победителей оформил шведский легионер горожан Виктор Классон.

Матчем между "Краснодаром" и московским "Динамо" продолжилась программа девятого тура чемпионата России по футболу. Бело-голубые ничего не смогли противопоставить в гостях хозяевам поля, уступив со счетом 0:3. Дубль в составе победителей оформил шведский легионер "горожан" Виктор Классон.Еще в первом тайме футболисты "Краснодара" забили в ворота Антона Шунина два мяча. У хозяев поля отличились Ари и Виктор Классон. После перерыва швед оформил дубль, доведя счет в матче до разгромного."Краснодар" занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, набрав 19 очков после девяти игр. Динамовцы расположились на 11-й строчке (9 матчей, 10 баллов). Лидирует в чемпионате России "Зенит" с 22 очками.