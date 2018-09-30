Два легковых автомобиля и большегруз столкнулись на трассе Вятка в Кировской области. В результате ДТП погибли два человека, на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит определить все обстоятельства аварии.
Днем в воскресенье, 30 сентября, на трассе "Вятка" неподалеку от поселка Гирсово в Кировской области произошла серьезная авария.
По предварительной информации, участниками ДТП стали два легковых автомобиля и большегруз.
Как сообщают местные СМИ, в результате ЧП погибли два человека.
Для ликвидации последствий столкновения были задействованы подразделения регионального управления МЧС РФ.
На месте инцидента работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии.