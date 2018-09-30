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<a href="http://33live.ru/novosti/30-09-2018-dva-cheloveka-pogibli-v-rezultate-stolknoveniya-legkovushek-i-fury-v-kirovskoj-oblasti.html" target="_blank">Два человека погибли в результате столкновения легковушек и фуры в Кировской области</a> - Два легковых автомобиля и большегруз столкнулись на трассе Вятка в Кировской области. В результате ДТП погибли два человека, на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит определить все обстоятельства аварии.