В Сочи завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Первое место на Гран-при России завоевал гонщик Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Следом за ним к финишу приехал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Тройку лучших замкнул пилот Ferrari Себастьян Феттель.

В Сочи завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Первое место на Гран-при России завоевал гонщик Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Следом за ним к финишу приехал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Тройку лучших замкнул пилот Ferrari Себастьян Феттель.Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин неудачно выступил на домашней трассе. Он занял 18-е место. Его партнер по команде канадец Лэнс Стронг оказался 15-м.За гонкой в Сочи наблюдал президент России Владимир Путин.