Нападающий московского Динамо Максим Афиногенов из-за травмы пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата КХЛ, который завершится в конце февраля 2019 года. Если же бело-голубые не попадут в плей-офф Кубка Гагарина, то в нынешнем сезоне 39-летний хоккеист больше на льду не появится.

Нападающий московского "Динамо" Максим Афиногенов из-за травмы пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата КХЛ, который завершится в конце февраля 2019 года. Если же бело-голубые не попадут в плей-офф Кубка Гагарина, то в нынешнем сезоне 39-летний хоккеист больше на льду не появится.Афиногенов получил травму во встрече с "Барысом" из Астаны, которая состоялась 24 сентября. Нападающий неудачно столкнулся с собственным защитником Ильей Никулиным.На официальном сайте столичного клуба сообщается, что Афиногенов должен восстановиться лишь к концу февраля. О характере травмы пока ничего не известно.