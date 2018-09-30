Мужчина без определенного места жительства попытался пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист, управлявший поездом Аллегро, сигналил пешеходу и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

Следственный комитет обнародовал кадры инцидента с летальным исходом, произошедшего в субботу, 29 сентября, около платформы Удельная Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге."Мужчина без определенного места жительства переходил регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении ведомства.От полученных травм пострадавший скончался на месте.Следователи проводят проверку по факту произошедшего.