Певец Александр Серов и его бывшая жена Елена Стебенева приняли участие в программе Эксклюзив на Первом канале. Бывшие возлюбленные решили примириться, хотя бы на время, ради дочери Мишель.

Певец Александр Серов и его бывшая жена Елена Стебенева приняли участие в программе "Эксклюзив" на Первом канале. Бывшие возлюбленные решили примириться, хотя бы на время, ради дочери Мишель.Дочь Александра Серова и Елены Стебеневой Мишель собирается жениться и хочет, чтобы перед этим важным для нее событием родители помирились. Закопать топор войны они попытались в эфире программы "Эксклюзив" на Первом канале. Впрочем, не обошлось без того, чтобы бывшие возлюбленные не припомнили друг другу грехи прошлого.Так, по словам Елены Стебеневой. певец был гулякой и изменял ей даже после свадьбы. Кроме того, у артиста тяжелый характер, с которым трудно ужиться любому. "Он всегда был одинок, он одиночка по своей натуре", – призналась бывшая жена музыканта.Однако и Александру Серову нашлось, что сказать экс-супруге. В частности, он заявил, что жениться его заставили практически силой. "Твоя сестра тогда пришла. Вы на меня напали, как на какого-то лоха, заставили меня с тобой расписаться!", – заметил он Стебеневой.Хотя большее возмущение, судя по всему, у артиста вызвал тот факт, что после развода его возлюбленная нашла себе новую любовь. "Я же никого не нашел после развода. Я вот никого не люблю", – возмутился Серов.Несмотря на пылающие на съемочной площадке страсти, передача закончилась примирением бывших супругов. Впрочем, насколько долго их хватит, остается только гадать.Напомним, не так давно вся страна обсуждала скандальную историю отношений Александра Серова и звезды "Дома-2" Дарьи Друзьяк. Рассказывают, что раньше девушка подрабатывала проституцией, а потом решила податься в шоу-бизнес. Сам певец факта знакомства с девушкой не отрицал, однако говорил, что всего лишь хотел помочь ее карьере, а после возникновения недопониманий, мирно с ней расстался. В ее изложении история пестрила сексуальным насилием, скотскими поступками Серова и другими ужасами. Более того, она заявила, что беременна от Александра Серова.