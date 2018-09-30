Днем он – Платон. Руководит крупным рекламным агентством в Петербурге – деловой и серьезный. Большие проекты, создание визуального образа для известных компаний – на рынке он на хорошем счету. Но как только на город опускается ночь, все меняется. Блестящее платье, яркий макияж, пышная грудь, туфли на шпильке… Знакомьтесь – Снежана One Love. Дерзкая, остроумная, волнующая, сильная женщина-вапм – она никого не оставляет равнодушной. Очарованный и покоренный, корреспондент Dni.ru встретился с королевой травести и узнал ее секреты.

Днем он – Платон. Руководит крупным рекламным агентством в Петербурге – деловой и серьезный. Большие проекты, создание визуального образа для известных компаний – на рынке он на хорошем счету. Но как только на город опускается ночь, все меняется. Блестящее платье, яркий макияж, пышная грудь, туфли на шпильке… Знакомьтесь – Снежана One Love. Дерзкая, остроумная, волнующая, сильная женщина-вапм – она никого не оставляет равнодушной. Очарованный и покоренный, корреспондент Dni.ru встретился с королевой травести и узнал ее секреты."Желание одеться в женское, накраситься и посмотреть, как будут реагировать люди, у меня возникло давно, года в 23, – признался 34-летний Платон. – Я ходил по клубам, смотрел на выступления травести-див и мечтал о чем-то подобном"."Потом у меня появились знакомые, которые помогли впервые накраситься, – продолжает Платон. – И в один из вечеров я в образе появился в знаменитом питерском клубе "Лабиринт" – для меня это был своего рода выплеск адреналина. Но на сцену тогда не выходил – просто сидел в баре и общался с гостями. Это было интересно – на меня обращали внимание, со мной знакомились. Хотя ощущал я себя как шут, как клоун, который веселит народ и поднимает настроение. Мне понравилось это амплуа. А два года назад в клубе сорвалось выступление артиста. И мне пришлось уже попробовать выступить – "сделал" Лолиту с песней "На "Титанике"."В первый раз на сцене был, конечно, страх неприятия гостями клуба меня, – вспоминает Снежана. – Самым сложным оказалось не выступление, а общение с гостями клуба в паузах между выступлениями. Ведь публика бывает разная – бывает, что и в ступор ставят высказываниями, вопросами. Поэтому надо знать, как отреагировать, как обыграть, как пошутить, чтобы никого не обидеть. Ввиду выше сказанного иногда просто говорю: "Извините, тупая, не могу придумать, что ответить".Порой гости клуба пытаются задеть, оскорбить диву, либо же откровенно домогаются. "Каждый раз, когда кто-то без спроса пытается дотронуться до меня, хватает за руки или грудь, я в грубой форме говорю: "Потрогал – заплати 2 тысячи", – объяснил Платон. – Еще у меня был случай, когда гости подошли и культурно попросили о фут-фетише (получение сексуального наслаждения от ласк голых ног – Прим. ред) – даже обещали хорошо заплатить. Я отказался – мол, не по адресу. Многие люди почему-то думают, что если я в женском образе, то меня можно легко купить"."Всегда делаю акцент на том, что я – не женщина, а мужик в платье с искусственной силиконовой грудью, накладными бедрами, – продолжает Платон. – Я всегда остаюсь самим собой, потому что образ не выношу за пределы клуба. Условно говоря, по улицам в таком виде не хожу – это только сценический образ, для веселья, для радости. Хотя когда за ночь бывает несколько выступлений в разных клубах, приходится садиться в такси в платье, чтобы не тратить время на создание образ – на это может уйти до трех часов! Некоторые водители сначала не понимают, что перед ними мужик. А когда мне кто-то звонит во время поездки и приходится отвечать, для них "открытие" становится шоком. Но проблем никогда не было, к счастью".Образ Снежаны продуман Платоном до мелочей – от "лодочек" 43 размера до изящных украшений. "Есть специализированные магазины по продаже обуви больших размеров, в которой специальный усиленный каблук, супинатор и она удобная, либо же обувь делается на заказ, – пояснил артист. – А все платья, которые я предпочитаю называть сценическими костюмами, шьются индивидуально. Правда, покупать для них дорогую ткань нет смысла – костюмы ведь используются не так часто, а продавать их потом сложно, поскольку у каждого артиста своя фигура. Сегодня в моем гардеробе 25 сценических нарядов и примерно 15 париков – для создания разных образов".Платон подчеркивает, что этими образами он ни в коем случае не хочет обидеть женщин, представить их утрированно. "Я, напротив, показываю, как можно хорошо выглядеть – правильно краситься, укладывать волосы, – говорит артист. – Ко мне часто с просьбой о совместном фото подходят девушки и просят советов по грамотному макияжу – как сделать растушёвку, подчеркнуть брови, вывести стрелки. Ведь парни, как показывает опыт, могут краситься во много раз лучше, чем девушки – просто вкуса больше".Особенно гордится Платон умением не рвать колготки, чем грешат многие представительницы слабого пола. "Я специально покупаю очень плотные, чтобы они скрывали волосы на ногах, – 300 либо 600 дэн. – пояснил артист. – В них, конечно, очень жарко на сцене, особенно летом. Но что делать!"По словам Платона, у его близких образ Снежаны неприятия не вызывает. "Один из близких друзей помогал мне шить костюмы, – улыбается артист. – Просто сказал, что буду выступать в травести, он ответил, что я дебил, но помочь не отказался. Меня поняла даже родная бабушка! Как-то я приехал к ней в гости, а она удивилась: "У тебя почему глаза подведены?" А я плохо смыл грим. Я честно ответил, что выступаю в женском образе. И показал фотографию в образе Снежаны. Бабуля удивилась: "Ну и что ты мне бабу показываешь?" Она долго не могла поверить, что это – ее внук. А потом сказала, что я выгляжу красивее и привлекательнее любой женщины. А это для меня лучшая оценка!"