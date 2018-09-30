Певица и актриса Барбра Стрейзанд заявила, что ее клонированные питомцы ведут себя не так, как оригинальный любимец.

Певица и актриса Барбра Стрейзанд заявила, что ее клонированные питомцы ведут себя не так, как "оригинальный" любимец. Этим она поделилась в интервью изданию Entertainment Tonight.76-летняя американская звезда дважды клонировала свою любимую собаку породы котон-де-тулеар (мадагаскарский бишон) Саманту, умершую в 2017 году. Когда у 14-летнего питомца было обнаружено онкологическое заболевание, Стрейзанд решилась на усыпление. Но перед этим у собаки были взяты клетки для клонирования.Мисс Скарлет и Мисс Вайолет (такие имена дала Стрейзанд новым питомцам) похожи на Саманту как две капли воды, однако имеют свой характер. "Клоны выглядят как Саманта. Но клонировать душу невозможно", — сказала Стрейзанд в интервью.По ее словам, копии Саманты чересчур активны и прыгают "как обезьяны". Фотографии клонов и еще одного котона, появившегося на свет естественным путем, регулярно публикуются в Инстаграм звезды.В свое время решение Стрейзанд клонировать любимого питомца вызвало бурю негодования у поклонников актрисы. В соцсетях подписчики обвиняли ее в безумных тратах на прихоти — клонирование собаки стоит в США от 50 тысяч долларов.