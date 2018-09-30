По информации издания People, скандальная американская кинозвезда Линдси Лохан получила на улице удар по лицу после того, как пыталась преследовать группу людей, якобы, являвшихся беженцами из Сирии.

По информации издания People, скандальная американская кинозвезда Линдси Лохан получила на улице удар по лицу после того, как пыталась преследовать группу людей, якобы, являвшихся беженцами из Сирии.На размещенной на сайте издания видеозаписи, сделанной актрисой с помощью мобильного телефона, Лохан говорит: "Я хочу показать вам семью, которую мы встретили, семью сирийских беженцев. Им действительно нужна помощь". После этого она выходит из машины и направляется к сидящим на тротуаре у стены здания людям – мужчине, женщине и двум мальчикам. Подойдя к ним, актриса говорит: "Расскажите мне о себе, чтобы я могла вам помочь". Спустя некоторое время видно, что она идет по улице следом за этими людьми, утверждая, что те занимаются торговлей детьми.Как утверждает издание, одна из преследуемых актрисой, женщина, подходит к Линси Лохан и ударяет ее по лицу, хотя на видеозаписи этого и не видно, передает ТАСС.Как сообщалось, в последние годы имя Линдси Лохан часто появлялось на страницах изданий, посвященных скандальной светской хронике. Так, в 2007 году актриса была приговорена к трем годам лишения свободы условно за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, в сентябре 2012 года ей было предъявлено обвинение в бегстве с места ДТП, а в ноябре того же года актриса была препровождена в полицейский участок за драку в ночном клубе. Также известно, что кинозвезда неоднократно проходила курсы реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости.Впервые Линдси Лохан блеснула в диснеевском фильме "Ловушка для родителей" в возрасте 11 лет, после чего она сыграла в популярных лентах для подростков "Дрянные девчонки", "Чумовая пятница" и "Сумасшедшие гонки". Пик успеха актрисы пришелся на 2006 и 2007 годы.