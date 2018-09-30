Константинопольскому патриарху Варфоломею пригрозили отлучением от Церкви за общение с раскольниками. О том, что именно такое наказание влечет за собой диалог с раскольниками, напомнил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Константинопольскому патриарху Варфоломею пригрозили отлучением от Церкви за общение с раскольниками. О том, что именно такое наказание влечет за собой диалог с раскольниками, напомнил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.По его словам, предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий обращался к патриарху Варфоломею, прося его повлиять на архиерея Константинопольского патриархата митрополита Эммануила. Как раз архиерей Эммануил и ведет диалог с раскольниками, да еще и на канонической территории УПЦ.По словам митрополита Павла, комментарий которого опубликован на сайте Лавры, его как православного епископа очень волнует "молчание некоторых других Церквей по этому вопросу, которые, наверное, боятся последствий конфликта со Стамбулом больше, нежели Самого Христа".По мнению митрополита Павла, автокефалию для Украинской Православной Церкви "просят власти, минуя мнение единственной канонической и самой большой православной Церкви" на Украине. Практически ни один власть имущий человек на Украине "не является человеком церковным, но они пытаются решить вопросы нашей веры вместо нас", — говорит митрополит."Прошение об автокефалии — это предвыборные вздохи тех людей, которые умирают", — подчеркивает он, добавляя, что даже без учета того, "кто и как пришел к власти", то, что происходит сейчас на Украине в отношении Церкви, является вопиющим беззаконием.При этом центр Константинопольского Патриархата "находится в сугубо мусульманском государстве, правительству которого не нужна ни его автокефалия, ни его присутствие в этой стране", говорит митрополит. А теперь Константинопольский Патриархат, "некогда уклонившись в ересь и раскол, приняв унию с Римом", пытается навязать свое первенство другому — глубоко православному государству.