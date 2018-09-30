В Подольске прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным Витязем и новосибирской Сибирью. Гости выиграли со счетом 4:3, одержав первую победу в нынешнем сезоне.

В Подольске прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Витязем" и новосибирской "Сибирью". Гости выиграли со счетом 4:3, одержав первую победу в нынешнем сезоне.До игры с подмосковным клубом у "Сибири" было 12 поражений подряд. Когда-то эта печальная серия должна была закончиться. Правда, команда Александра Андриевского добилась победы над "Витязем" с большим трудом.В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Ткаченко, Дмитрий Саюстов и дважды Никита Шашков. У проигравших дубль оформил Войтех Мозик. Еще один гол оказался на счету Евгения Монса.Таким образом, "Сибирь" набрала первые очки в нынешнем сезоне. Она занимает последнее место в чемпионате КХЛ.В другой встрече дня нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее хабаровского "Амура" со счетом 4:3.