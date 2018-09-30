Титул Мисс Финляндия в этом году достался девушке с русскими корнями. Победительницей престижного конкурса стала жительница Хельсинки Алина Воронкова.

Титул "Мисс Финляндия" в этом году достался девушке с русскими корнями. Победительницей престижного конкурса стала жительница Хельсинки Алина Воронкова.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую прессу, Алине Воронковой 23 года, ее отец — русский, а мать — ингерманландская финка. Сама девушка рассказала журналистам, что в семье принято общаться по-русски. Она имеет диплом бакалавра, какое у нее образование, не уточняется. У Анны есть молодой человек, хоккеист Йоонас Хурри. Он не присутствовал на конкурсе, поскольку работает в Японии. Рост новоиспеченной "Мисс Финляндии" составляет 170 сантиметров, весит она 58 килограммов.Второе и третье места на конкурсе достались финским девушкам Ээви Ихалайнен и Йенни Лаппалайнен".В будущем году Анна Воронкова будет готовиться к конкурсу "Мисс Вселенная", который пройдет в Таиланде.