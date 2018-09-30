30 сентября в Москве состоялась встреча девятого тура молодежного чемпионата России по футболу между столичным Спартаком и Ростовом. Игра завершилась разгромом гостей со счетом 4:0. В стартовом составе красно-белых вновь вышли недавние игроки основы Денис Глушаков и Андрей Ещенко.

30 сентября в Москве состоялась встреча девятого тура молодежного чемпионата России по футболу между столичным "Спартаком" и "Ростовом". Игра завершилась разгромом гостей со счетом 4:0. В стартовом составе красно-белых вновь вышли недавние игроки основы Денис Глушаков и Андрей Ещенко.За красно-белых дважды отличился Данила Прошляков. Еще два мяча оказались на счету Дмитрия Маркитесова и Даниила Лопатина. Отметим, что Глушаков вывел молодежку "Спартака" в качестве капитана команды.30 сентября в 19:00 по московскому времени основа "красно-белых" сразится с "Ростовом" в рамках 9-го тура чемпионата России по футболу.