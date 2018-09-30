Один из самых известных и ярких участников телепроекта Дом-2 Степан Меньщиков заявил о своей готовности вернуться на шоу. Он планирует прийти туда ради молодой красотки Анастасии Ендальцевой и, если получится, увести ее с собой.

Один из самых известных и ярких участников телепроекта "Дом-2" Степан Меньщиков заявил о своей готовности вернуться на шоу. Он планирует прийти туда ради молодой красотки Анастасии Ендальцевой и, если получится, увести ее с собой.Степан Меньщиков был настоящей звездой "Дома-2" и его имя некогда знал почти каждый зритель в России. Однако добиться зубодробительного успеха за пределами программы мужчине не удалось. Не так давно распался и его брак.Ставить на себе крест 41-летний Меньщиков не собирается. На съемках клипа Ольги Бузовой он познакомился с 24-летней красавией Анастасией Ендальцевой, которая сейчас блистает на экранах во время трансляций "Дома-2". "Мы понравились друг другу, и она позвала меня на проект. Я в принципе готов, сейчас с администрацией проекта рассматриваем варианты возвращения. Конечно, хотелось бы строить отношения на проекте, проверили бы чувства, а потом можно уходить за ворота", – цитирует мужчину.Сама девушка, несмотря на то, что не очень хорошо знает Степана Меньщикова, кажется, готова к новым отношениям. По крайней мере раньше она говорила, что среди претендентов на ее сердце ей не хватает "мужского стержня". Такой состоявшийся мужчина, как Меньщиков, наверняка будет выгодно отличаться от присутствующей на шоу молодежи.Участники телестройки отмечают, что взаимное притяжение между новоявленными влюбленными заметно невооруженным глазом. Анастасия Ендальцева уже называет Степана Меньщикова "мой котик".Напомним, Степан Мкеньщиков был счастлив в браке с Евгенией Шамаевой. У пары двое детей – сын и дочь. Однако не так давно участник "Дома-2" узнал. что старший ребенок не от него. Впрочем. он все равно обеспечивает обоих малышей и регулярно их навещает. Планирует он это делать и после прихода на шоу.