День 30 сентября очень важен для всей мировой истории. Хотя дата в календарях, так уж получилось, искусственно затерта. Затерта западными странами — Англией, Францией, Германией и Италией — и Польшей.

Автор: Дмитрий КиселёвДень 30 сентября очень важен для всей мировой истории. Хотя дата в календарях, так уж получилось, искусственно затерта. Затерта западными странами — Англией, Францией, Германией и Италией — и Польшей. Затерта, потому что стыдно. Стыдно признать, что именно 30 сентября 1938 года, по сути, и является датой начала Второй мировой войны. А стыдно потому, что 30 сентября 1938 года — то есть ровно 80 лет назад — Гитлер подписал с Англией, Францией и Италией документ, который благословил фашистскую Германию тут же оттяпать у Чехословакии сначала часть ее территории, а уже в марте 1939-го поглотить и всю Чехословакию. Перестала такая страна существовать на карте. Этот позорный документ получил в истории название "Мюнхенский сговор".Так началась военная экспансия Гитлера. Не стало Чехословакии — одной из наиболее развитых тогда промышленных стран Европы. Уже после Второй мировой войны все участники Мюнхенского сговора признали это соглашение ничтожным. И предпочли стереть эту позорную историческую дату — 30 сентября 1938 года — из своих календарей. Дату не поминают, переключая внимание своих школьников на советско-германский пакт о ненападении от августа 1939 года, который якобы и спровоцировал Вторую мировую. Но как раз, оглядываясь XXI века во временную перспективу назад, абсолютно ясно, какие европейские державы заварили тогда Вторую мировую войну.А ведь до Мюнхенского сговора войну можно было еще остановить. Чехословакию Советский Союз тогда готов был от Гитлера защитить военной силой. Более того, у Сталина с Чехословакией был договор, предусматривающий такую защиту в случае, если и Франция тоже не бросит Чехословакию. Но Франция бросила. А Польша в ответ на запрос Москвы пропустить через свою территорию советские войска для помощи Чехословакии ответила категорическим "нет". По простой причине. Польша, имевшая дружественное соглашение с Германией, сама рассчитывала откусить хоть кусочек территории Чехословакии. Ну, как шакал! Таким и получилась. Город Тешин Польша присвоила, но не успела этим насладиться. Не прошло и года, как германские дивизии вошли в Польшу. А потом уже Советскому Союзу пришлось все разгребать, взяв на себя основное бремя в мировой битве с фашизмом. }Если говорить об уроках Мюнхенского сговора, то самый главный — в том, что без России безопасность в Европе не обеспечить. Это не получилось тогда. Этого не получится и сейчас. Не стоит и пытаться.Автор: Алексей ДенисовМюнхен. 29 сентября 1938 года. По настоянию Гитлера именно этот город был выбран для окончательного решения чехословацкого вопроса. Первым сюда приехал Бенито Муссолини. след за ним в Мюнхен прилетели Чемберлен и Деладье. Незадолго до этого все участники встречи получили послания американского президента Рузвельта, в которых он настоятельно предлагал им договориться по поводу чехословацкой проблемы.Здание, в котором проходила Мюнхенская встреча, сохранилось до наших дней. При Гитлере его называли Фюрербау — Дом фюрера. Оно было построено в 30-е годы в качестве одной из баварских резиденций Адольфа Гитлера. Сегодня здесь размещается Мюнхенская высшая школа музыки и театра. Именно здесь 30 сентября 1938 года был подписан приговор не только Чехословакии, но и всей Европе.По воспоминаниям очевидцев, на приветствия эсэсовцев "Хайль Гитлер!" поднимавшийся по лестнице Чемберлен отвечал дружеским кивком головы. Мюнхенская конференция началась 29 сентября в 12 часов 45 минут. Переговоры проходили в комнатах на втором этаже и продолжались около 10 часов.Один из участников встречи, английский дипломат Киркпатрик, позже писал: "Из всех конференций Мюнхенская была особенно плохо организована. Не было ни председателя, ни повестки дня, ни согласованной процедуры. Временами все четыре представителя говорили сразу. Послы бегали в машбюро с проектами и контрпроектами. Телефонная связь внутри здания из-за плохой подготовки вышла из строя. И, наконец, в момент подписания соглашения обнаружилось, что в роскошной чернильнице отсутствуют чернила".Сегодня бывший каминный зал, в котором подписывалось Мюнхенское соглашение, используется для репетиций и выступлений студентов Высшей музыкальной школы.Мюнхенское соглашение было подписано в одной из комнат около половины второго ночи 30 сентября 1938 года. Гитлер, подписав соглашение, по словам очевидцев, отошел от стола с сияющими глазами. Вслед за ним свои подписи под документом поставили Чемберлен, Муссолини и Деладье. Только после этого представителям Чехословакии было разрешено ознакомиться с окончательным приговором их стране. Он поверг их в ужас. Чехословакия должна была в течение десяти дней передать Германии Судетскую область и пограничные с Австрией районы со всем имуществом, включая вооружения и укрепления. Кроме этого, ей следовало удовлетворить территориальные притязания Польши и Венгрии.Когда ожидавшим в приемной представителям Чехословакии объявили условия соглашения, они попытались протестовать, но английский чиновник их тут же резко оборвал. Член чехословацкой делегации доктор Мастны, ошеломленный жестокостью приговора своей стране, разразился громкими рыданиями."Мюнхен сделал Вторую мировую войну неизбежной. Вся система безопасности в Европе была уничтожена. Ни о какой коллективной безопасности речи больше не шло. Каждая страна после Мюнхена сделала один вывод: себя можно защитить, рассчитывая только на свои силы", — отметил Александр Наумов, кандидат исторических наук.Главной союзницей нацистской Германии в разгроме и расчленении Чехословакии стала Польша. Как только польские власти поняли, что англичане и французы отдают чехов на растерзание Гитлеру, они тут же предъявили несчастным соседям свои территориальные претензии. Главным объектом польских вожделений была Тешинская область. Перед тем как отправить в Прагу первый ультиматум, поляки заручились поддержкой Гитлера, уверив его, что их захват никак не затронет интересы Рейха. По меткому выражению Черчилля. "Польша с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства".Уникальные кадры кинохроники. Парад польских войск в только что оккупированном Тешине. Польское население города забрасывает солдат цветами. В советское время эта хроника была засекречена и не показывалась по идеологическим соображениям — слишком шокирующе выглядело происходящее на экране. Будущая союзница СССР по Варшавскому договору и одна из жертв нацизма Польша вместе с Гитлером захватывает земли соседнего славянского государства. Это казалось немыслимым.Между тем в 30-е годы помимо раздела Чехословакии польские власти активно обсуждали с руководителями Третьего Рейха возможность совместных действий против СССР. Так, министр иностранных дел Польши Юзеф Бек заявил Риббентропу, что в случае похода на Восток Польша претендует на советскую Украину и выход к Черному морю."Несколько дней после сдачи Чехословакии Гитлеру в Париже и Лондоне царила настоящая эйфория. Ликующие толпы рукоплескали Деладье и Чемберлену как спасителям западного мира от ужасов новой войны. С дипломатическим успехом их поздравил президент США Рузвельт. В Лондоне Чемберлен принимал поздравления соотечественников, стоя на балконе Букингемского дворца вместе с королевской семьей", — рассказал Александр Наумов.Причина фантастической слепоты британских властей в отношении нацистской Германии объяснялась довольно просто. Дело в том, что с середины 30-х годов многие английские аристократы и даже представители правящей династии тайно или явно сочувствовали идеям Адольфа Гитлера. Например, правивший в течение 9 месяцев 1936 года английский король Эдуард VIII открыто поддерживал связи с руководством Третьего Рейха. Позже в архивах его друзей будут найдены скандальные откровения британского монарха, что "Вторую мировую войну развязали евреи, коммунисты и британский МИД" или что "если немцы разбомбят Англию, то это поможет установлению мира".Жена Эдуарда американка Уоллис Симпсон, из-за которой ему пришлось отказаться от трона, поддерживала дружеские отношения с Риббентропом и, как считают многие, шпионила в пользу Германии.В конце войны агент британской разведки Энтони Блант тайно вывез из Германии переписку Эдуарда VIII с Гитлером и другие компрометирующие английскую монархию документы. Сегодня эти бумаги засекречены и хранятся за семью печатями в королевских архивах Британии.В октябре 1938 года германские войска вступили на территорию Чехословакии. Их приветствовали возбужденные толпы судетских немцев. Всего через полгода Гитлер оккупирует уже всю Чехию, объявив ее германским протекторатом.