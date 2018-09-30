Заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову после его освобождения от должности временно исполняющего обязанности вице-губернатора выплатили в качестве единовременного денежного вознаграждения около 224 тысяч рублей. Такие данные привели в пресс-службе областного правительства, уточнив, что выплата была произведена на основании регионального закона О государственных должностях.

Заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову после его освобождения от должности временно исполняющего обязанности вице-губернатора выплатили в качестве единовременного денежного вознаграждения около 224 тысяч рублей. Такие данные привели в пресс-службе областного правительства, уточнив, что выплата была произведена на основании регионального закона "О государственных должностях".Агибалов достиг 60-летнего возраста и уволился с поста врио вице-губернатора 15 сентября, а 17 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев снова назначил Агибалова своим замом. За это время Агибалов успел получить 23 должностных оклада и доплату к пенсии в размере 75 процентов от средней зарплаты.В пресс-службе уточнили, что Агибалов был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий врио губернатора Александра Гусева, и что аналогичным образом завершились полномочия других госчиновников в области.Названный региональный закон устанавливает для таких лиц доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) и единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов. Оклад Агибалова по занимаемой должности составлял 11189 рублей, так что размер такой единовременной выплаты за вычетом подоходного налога составил 223892 рубля. СМИ сообщали о выплате Агибалову нескольких сот тысяч рублей.Страховую пенсию по старости Агибалов получал с июля 2018 года, его стаж в государственной должности превышает девять лет. Назначение ему этой пенсии и единовременной выплаты производится, как только происходит увольнение с должности, пояснили в областном правительстве.Выплату Агибалову доплаты к пенсии приостановили при новом назначении на госдолжность, а размер его зарплаты не изменился по сравнению с предшествующим периодом, передает РИА Новости.Сообщается также, что исполнять обязанности заместителя губернатора Агибалов, назначенный "для поддержания работоспособности правительства", будет исключительно до формирования его нового состава. Этот процесс, по заявлению властей, будет завершен до 12 октября.