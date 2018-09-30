Ведущая Ксения Собчак впервые лично ответила на вопрос о второй беременности. Она дала свой комментарий в эфире программы Центральное телевидение на телеканале НТВ.

Ведущая Ксения Собчак впервые лично ответила на вопрос о второй беременности. Она дала свой комментарий в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.Несмотря на свою скандальную репутацию, Ксения Собчак принципиально не комментирует личную жизнь и старается по возможности разграничить семейные и рабочие дела. Удается это, однако. далеко не всегда. Так, например, когда ведущая заявила о своем желании участвовать в выборах президента России в качестве кандидата, многие говорили, что она ждет второго ребенка."С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала", – заявила Ксения Собчак в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.Недавно слухи о том, что Собчак беременна, возобновились. При этом ведущая в очередной раз заявила о своем желании побороться за руководящую политическую должность. На этот раз она метит в губернаторы Санкт-Петербурга. "Я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских", – туманно прокомментировала свое положение Ксения Собчак."На самом деле я не обсуждаю личные темы", – оправдалась она за очередное отсутствие прямого ответа на вопрос, который интересует многих ее как поклонников, так и противников. "Вы понимаете, что это тоже сексизм – приходит к вам красивая женщина, вы сразу: "Вы беременна?", – пошутила Ксения Собчак.Напоследок ведущий пожелал ведущей удачи и в профессиональной, и в личной жизни и заверил, что второй ребенок помехой для карьеры ведущей не станет. Ксения Собчак ответила ему счастливой улыбкой.