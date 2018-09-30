Украинская детская писательница и борец за чистоту родного языка Лариса Ницой призвала вытеснить с Украины русскоязычный московский продукт и московский язык. Сделать это она предлагает украинским продуктом - культурной волной, культурным натиском.

Украинская детская писательница и борец за чистоту родного языка Лариса Ницой призвала вытеснить с Украины "русскоязычный московский продукт и московский язык". Сделать это она предлагает украинским продуктом — "культурной волной, культурным натиском".Своими соображениями о "целесообразности искоренения русского языка на Украине" Ницой поделилась с украинским изданием "Обозреватель". По ее словам, соответствующий украинский продукт сейчас готовится — он даже уже есть и продолжает развиваться дальше. Со временем украинцы "выздоровеют" от этого "московского языка", убеждена она.Например, в соседней Польше, по ее словам, раньше на телевидении и радио широко использовалась русская речь, однако в публичном пространстве ее практически не осталось. При этом, по мнению Ницой, украинцы не применяют агрессивных методов в этом процессе: действия властей, запрещающих использование русского языка, по ее мнению, являются лишь "расширением границ для украинской речи на законодательном уровне".Ранее Ницой делилась опытом поддержания "украиноязычного режима" в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать. В декабре 2016 года она пригрозила судом сети книжных магазинов Watsons, кассир одного из которых общалась с ней на русском. Не добившись своего, Ницой швырнула в девушку сдачу.Употребление русских слов украинцами она называет "языковой шизофренией", призывая украинцев отказаться от русских букв даже в написании фамилий. Недавно Ницой заявила, что название "Русь" было украдено у украинцев, так что Россию следует называть Московией.Гнева писательницы не удалось избежать даже Службе безопасности Украины: придя туда и услышав разговоры сотрудников друг с другом по-русски, она учинила скандал и ушла, хлопнув дверью.