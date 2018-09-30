Изменения в правилах регистрации брака, штрафы для застройщиков, постановка на учет потенциальных пенсионеров и многое другое. Dni.Ru выяснили, как новые законы повлияют на жизнь россиян.

Изменения в правилах регистрации брака, штрафы для застройщиков,постановка на учет потенциальных пенсионеров и многое другое. Dni.Ruвыяснили, как новые законы повлияют на жизнь россиян.Застройщики под контролем1 октября вводятся новые штрафы, связанные с нарушением в сфередолевого строительства. Теперь застройщикам и чиновникам может грозитьадминистративная ответственность в случае, если отчетность о ходе работне была вовремя внесена в Единую информационную систему жилищногостроительства (ЕИСЖС). Участники отрасли, в соответствии с новым законом, должны отчитываться, вчастности, об использовании средств дольщиков.Однакосуровыми наказания не будут. Так, должностные лица за правонарушениебудут обязаны уплатить штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Санкциидля юридических лиц посерьезнее – до 200 тысяч рублей. Впрочем, для крупных или средних застройщиков такие суммы существенными не являются.Новые законы предполагают увеличенные штрафы заповторные нарушения. Для чиновников – от40 до 80 тысяч рублей, для застройщиков – от 200 до 400.Под венец в любой деньоктября жених и невеста могут сами выбирать дату бракосочетания. Ноесть условие – церемония должна быть не ранее месяца и не позже года смомента подачи заявления. Впрочем, в особых случаях, к примеру, еслибудущая жена беременна, зарегистрироваться можно будет до истеченияминимального срока.Приэтом для выбора даты бракосочетания личная явка в ЗАГС по новому закону необязательна.Теперь это можно сделать дистанционно, подав заявление на порталегосуслуг.Инициаторы нововведения предполагают, что эти меры облегчат жизнь молодоженам и разгрузят загсы.Другой ожидаемый эффект – снижение коррупционной составляющей. Известныслучаи, когда жених и невеста пытались "договориться" с сотрудникамидля проведения церемонии в желаемую дату.Пенсионеров учтутКомпании,в которых работают сотрудники пенсионного возраста, теперь обязаныпредоставлять ежеквартальные отчеты о таких сотрудниках в центрзанятости. По новому закону это необходимо делать не позднее 15 числа месяца, следующегоза окончанием квартала.Нововведение затронет только те компании, сотрудники которых достиглипенсионного возраста, но пока не оформили соответствующий статус. Составлять отчеты на уже получающих пенсионные выплаты граждан работодателям не придется."Пакет Яровой" для интернетаоктября вступает в силу очередное требование, предусмотренноеантитеррористическим пакетом Яровой. Поставщики интернет-услуг будутобязаны хранить в течение 30 суток все сообщения, переданныепользователями.Новый закон предполагает, что вследующие пять лет поставщики услуг будут увеличивать этот срок на 5%.Уже в следующем году срок увеличится на 1,5 суток. Стоит отметить, чторанее подобная мера начала действовать для компаний – операторов сотовойсвязи.Изменения для бизнесаХорошиеновости для предпринимателей. Теперь в случае отказа в регистрацииюридического лица из-за недостающих документов заявителю дадут тримесяца на исправление ошибок. Те, кто успеет устранить недочеты в этотсрок не будут повторно оплачивать госпошлину (четыре тысячи рублей).Также они освобождаются от обязанности заново предоставлять документы,которые уже были поданы в регистрирующий орган.Такжев октябре упрощается процесс получения разрешения на установкурекламных щитов. Сделать это по можно через портал госуслуг, там жеполучить ответ. Соответствующая норма была принята еще в октябре прошлого года.Вместес тем увеличиваются штрафы за предпринимательскую деятельность безрегистрации. Если раньше предусмотренная Уголовным кодексом санкциясоставляла 80 тысяч рублей, то теперь за правонарушение придетсявыложить 400 тысяч или сумму, равную заработной плате за 18 месяцев.Другой вариант наказания, который предполагают новые законы – ограничение свободы на срок до трех лет.Крометого, с октября вступают в силу поправки, внесенные в Уголовный кодекс вапреле этого года. ужесточает ответственность за нарушения правилбезопасности на производственных объектах в случае, если это привело к причинению тяжкого вреда здоровью работников.