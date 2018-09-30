Известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов удостоился места на доске почета в зале Американской академии кикбоксинга, в которой он готовится к бою с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил сам россиянин на своей странице в Instagram.

Известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов удостоился места на доске почета в зале Американской академии кикбоксинга, в которой он готовится к бою с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил сам россиянин на своей странице в Instagram.Нурмагомедов опубликовал фотографию рядом с доской почета. Он выразил надежду, что заслуживает подобной чести.Напомним, что поединок между российским и ирландским бойцами состоится 6 октября в Лас-Вегасе.