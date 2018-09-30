За три года операции в Сирии погибли 112 российских военных, сообщил бывший главком ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его данным, почти половина человеческих потерь приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20.

За три года операции в Сирии погибли 112 российских военных, сообщил бывший главком ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его данным, почти половина человеческих потерь приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20.Из техники потеряны восемь самолетов, семь вертолетов и, возможно, один-два БТР и бронеавтомобиля, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Бондарева.Для сравнения сенатор привел число советских потерь в Афганистане: за первые три года войны там погибли почти 4,8 тысячи военнослужащих, было потеряно не менее 60 танков, не менее 400 БТР, БМП и БРМД, 15 самолетов, 97 вертолетов.Бондарев сделал еще одно сравнение, приведя данные о потерях американской коалиции за три года войны в Ираке (в 2003-2006 годах). По его информации, тогда было потеряно в общей сложности 2515 военнослужащих, 2309 из них американские, 10-20 танков "Абрамс", несколько десятков БТР, не менее 50 БМП "Брэдли", 15 самолетов и около 80 вертолетов.Как заявил экс-главком ВКС РФ, российская контртеррористическая операция в Сирии доказала, что "мы научились воевать". "Ведь важнейшим критерием военного мастерства является не только сам факт победы, но и ее цена", — подчеркнул сенатор.Последней тяжелой потерей в Сирии стало крушение разведывательного самолета Ил-20, который был сбит 17 сентября. Как заявили в Минобороны РФ, главными виновниками гибели самолета стали пилоты истребителей F-16 ВВС Израиля. Они намеренно прикрылись Ил-20 от огня сирийских систем противовоздушной обороны, что привело к попаданию зенитной ракеты в российский самолет.Заявление Виктора Бондарева сделано в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии, которая приходится на 30 сентября.