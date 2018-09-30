Останки советского и вьетнамского пилотов обнаружены в джунглях северной части Вьетнама. Летчики числились пропавшими без вести с 1971 года.

Останки советского и вьетнамского пилотов обнаружены в джунглях северной части Вьетнама в 80 километрах от Ханоя. Летчики числились пропавшими без вести с 1971 года.Установлено, что найденные останки принадлежат двум летчикам — Конг Фыонг Тхао и инструктору Юрию Пояркову. Известно, что 30 апреля 1971 года этот экипаж выполнял учебный полет на МиГ-21У. Неожиданно с самолетом оборвалась связь, и он пропал с экранов радаров. Истребитель мог потерпеть крушение и упасть в джунглях, однако ни самолет, ни тела летчиков так и не были найдены. Пилоты с той поры считались пропавшими без вести.Активная фаза поисков возобновилась после того, как внучка Пояркова Анна Червенко обратилась к группе местных энтузиастов. Был определен район вероятного крушения, затем найден фрагмент разбившегося МиГа. После этого к поисковым операциям в горных районах подключились вьетнамские ВВС.В летней экспедиции принимали участие более 50 человек: военные, волонтеры и местных жителей. Уточняется, что останки найдены в удовлетворительном состоянии, что позволит провести анализ ДНК и окончательно установить личности погибших.