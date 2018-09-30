Субботу Владимир Путин провел на отдыхе в тайге - по пути с саммита лидеров стран СНГ в Душанбе президент России остановился в Хакасии. Это был краткий отдых, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Субботу Владимир Путин провел на отдыхе в тайге — по пути с саммита лидеров стран СНГ в Душанбе президент России остановился в Хакасии. Это был краткий отдых, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.После Хакасии президент отправился в Сочи, передает ТАСС. На "Сочи-автодроме" президент посмотрел заезд российского этапа Гран-при "Формулы 1" вместе с руководителями 'Формулы 1", включая почетного президента Берни Экклстоуна, спортивного директора Росса Брауна и управляющего директора Чейза Кэри. Президента и руководителей "Формулы 1" сопровождал председатель оргкомитета по подготовке и проведению сочинского Гран-при, вице-премьер России Дмитрий Козак.Владимир Путин принял участие в награждении победителя гонки Гран-при России — британца Льюиса Хэмилтона из команды "Мерседес". Путин также кратко пообщался с Хэмилтоном в зоне ожидания, поздравив гонщика с победой, передает РИА Новости. Вторым в Сочи финишировал напарник Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третье место занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель.Российский гонщик команды "Уильямс" Сергей Сироткин занял 18-е место. По словам нашего пилота, у него был хороший старт, но во втором повороте он оказался зажат между двумя машинами и сразу потерял все позиции, которые отыграл на старте. Надежды наверстать отставание "на самой необгонной трассе сезона", когда остальные заедут на пит-стоп, не сбылись. Сказался и контакт с напарником, который, по мнению Сироткина, "немножко ошибся".Ранее, в конце августа, Владимир Путин по пути в Кемерово заехал в Туву и провел выходные на Енисее. Как рассказал тогда Дмитрий Песков, "это был туризм — видовой, природный туризм": Путин "походил по горам, полюбовался красотами". В поездке президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и глава ФСБ Александр Бортников, а также директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.