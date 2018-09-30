Пилот вертолета Robinson, совершившего аварийную посадку на севере Якутии, жив, спасатели получают от него координаты через GPS-трекер.

Пилот вертолета Robinson жив, он вышел на связь и передал спасателям свои координаты.Его спутниковый телефон разряжен, но есть GPS-трекер с односторонней связью.Частный вертолет Robinson 29 сентября вылетел из Среднеколымска в Усть-Неру и совершил аварийную посадку в районе села Сасыр Момского района Якутии. Пилот оказался в горном ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря.К нему пробивается группа спасателей на вездеходах, но поиски осложняются плохой видимостью.При улучшении погодных условий до конца полетного дня может вылететь авиация, передает ТАСС.