По данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetecor, в некоторых странах у пользователей возникают проблемы, связанные с функционированием социальной сети Facebook. Они возникли с полуночи воскресенья, 30 сентября, по московскому времени.

По данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetecor, в некоторых странах у пользователей возникают проблемы, связанные с функционированием социальной сети Facebook. Они возникли с полуночи воскресенья, 30 сентября, по московскому времени.В США, Бразилии, Великобритании, Дании, Нидерландах и Германии пользователи жалуются на трудности при авторизации (51 процент), на то, что социальная сеть не работает (36 процентов), и на то, что не загружаются изображения (11 процентов), — передает ТАСС.Как сообщалось, в минувшую пятницу представители социальной сети сообщили, что обнаружили в Facebook проблему с безопасностью, затронувшую почти 50 миллионов аккаунтов.