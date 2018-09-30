Украинский лидер Петр Порошенко в эфире американского телевидения поблагодарил российского президента Владимира Путина.

Украинский лидер Петр Порошенко в эфире американского телевидения поблагодарил российского президента Владимира Путина. Слова благодарности российскому президенту в эфире CNN были высказаны за то, что он "сделал Украину более европейской страной".По словам Порошенко, в 2013 году "трансатлантическую интеграцию Украины" поддерживали 16% украинцев. Сейчас — более 54%. Тогда же вступление в ЕС поддерживали 33% украинцев, в 2018-м — 74%."Кто сделал это? Путин! Спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской", — сказал Порошенко в воскресном эфире CNN.Он также выразил уверенность, что "страна не вернется в Российскую империю".Ранее Порошенко заявил, что не собирается спрашивать у России или лично у Владимира Путина разрешения на вступление в Евросоюз и НАТО.