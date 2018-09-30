Президент Украины Петр Порошенко дал интервью телеканалу CNN, полностью его показали в воскресенье.

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью телеканалу CNN, полностью его показали в воскресенье. Порошенко в очередной раз пожаловался на мифическую российскую угрозу и попросил у американцев современные системы противовоздушной обороны, пишет ТАСС.В качестве обоснования просьбы президент Украины привел "угрозу массированной атаки со стороны России с применением авиации". По словам Порошенко, он хочет дать понять России, что "пересечение еще одной красной линии обойдется слишком долго". Порошенко попытался польстить американцам, озвучив их лидирующую роль в "обеспечении глобальной безопасности".Ранее США поставили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin. Порошенко назвал это "осуществлением военно-технического сотрудничества".Порошенко отметил, что не просит участия американских солдат в обороне Украины, но обрадовался получению двух американских патрульных катеров. Транспортировка и модернизация подержанных кораблей будет стоить Киеву 9 миллионов долларов.