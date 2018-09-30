Президент Путин по телефону сообщил своему сирийскому коллеге Башару Асаду о решении поставить зенитно-ракетные комплексы С-300.

Президент Путин по телефону сообщил своему сирийскому коллеге Башару Асаду о решении поставить зенитно-ракетные комплексы С-300. Решение созрело после того, как 17 сентября над Средиземным морем был сбит наш самолет-разведчик, а вину за трагедию Россия возложила на Израиль. Все отговорки Израиля в Москве сочли неискренними, неубедительными и не соответствующими уровню сотрудничества и доверия между двумя странами, которые существовали до трагедии с нашим Ил-20. Принятые сейчас Россией меры фактически накрывают Сирию защитным небесным куполом.То есть создалась ситуация, как в той известной шутке: "Кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу". А у Шойгу, как известно, интонация военная. И для удобства усвоения — по пунктам."Первое. Сирийским Вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей. Второе. Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы. Главное — будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО. В-третьих, в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", — заявил Шойгу.А что Израиль? Там — смешанные чувства. Одни сгоряча говорят, что все равно полетят бомбить Сирию, преодолевая российские системы ПВО. Другие призадумались, на пользу ли Израилю столь радикальная перемена отношений с Россией. А кто-то и вообще благодарен за урок. Вот, например, что пишет известный публицист Гидеон Леви в одной из самых уважаемых газет Израиля — Haaretz: "Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял. Россия продемонстрировала миру способ обращения с Израилем, используя только тот язык, который он понимает".На фоне таких высказываний в Израиле все громче голоса в пользу создания государственной комиссии по оценке целесообразности авиаударов по Сирии. Хоть так.