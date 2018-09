Центральное командование Вооруженных сил США обнародовало видеоролик о том, как силы американской коалиции наносят артиллерийские удары якобы по позициям боевиков террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ).

Центральное командование Вооруженных сил США обнародовало видеоролик о том, как силы американской коалиции наносят артиллерийские удары якобы по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).Зрители могут рассмотреть гаубицы и реактивные системы залпового огня с разных ракурсов; показано также, как артиллерийские расчеты готовятся к нанесению ударов, а затем их наносят. Голос за кадром поясняет, что действие происходит как в Ираке, так и в Сирии. Однако, когда это было, и поражены ли цели, не сообщается.Видео опубликовано в воскресенье в Twitter Центкома Вооруженных сил США..@CJTFOIR artillery fire striking targets to liberate #Iraq and #Syria against ISIS#Marines @USMC @usarmycentral #coalition pic.twitter.com/KkyZNJTpMA— U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 сентября 2018 г.