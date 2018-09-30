Туристы из Чехии, Омана и Британии получили ожоги во время фаер-шоу в популярном ресторане в Стамбуле. Несколько пострадавших были госпитализированы. Инцидент попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.

В сети опубликованы кадры инцидента, произошедшего на днях в популярном стамбульском ресторане Nusr-Et шеф-повара Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae, ставшего известным благодаря особому артистизму при приготовлении мясных блюд.На записи, сделанной одним из посетителей, видно, как бармен налил горючую жидкость из канистры в пламя, горевшее в желобе, расположенном вдоль барной стойки.После этого ситуация вышла из-под контроля и огонь перекинулся на посетителей, наблюдавших за фаер-шоу.Meat sushi