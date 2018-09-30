Как заявил президент Сербии Александр Вучич, на ближайшей встрече с президентом России Владимиром Путиным он намерен обсудить ситуацию в Косово и Метохии и попросить российского лидера о поддержке.

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, на ближайшей встрече с президентом России Владимиром Путиным он намерен обсудить ситуацию в Косово и Метохии и попросить российского лидера о поддержке. Ранее сербские СМИ сообщали, что встреча глав двух государств пройдет в Москве 2 октября текущего года.Одновременно Александр Вучич подчеркнул, что сделает все, чтобы сохранить мир и отметил, что хотел бы, чтобы Сербия была мирной страной, страной успешной экономики, страной будущего, передает ТАСС.Как сообщалось ранее, в субботу, 29 сентября, несмотря на предусмотренный международными договорами запрет, несколько десятков косовких спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера Косова и Метохии, заняв позиции вокруг водохранилища Газиводе, взяв под контроль ГЭС "Газиводе" и вторгнувшись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В канцелярии по краю Косово и Метохия при правительстве Сербии пояснили, что это было сделано в связи с визитом на север края президента Косова Хашима Тачи. Спустя некоторое время косовский спецназ покинул занятые позиции.В связи с произошедшим президент Сербии Александр Вучич перевел вооруженные силы страны и спецназ полиции в полную боевую готовность, а также выразил протест Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.