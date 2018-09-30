Принц Кентский Майкл в этом месяце посетил Москву, несмотря на то, что официальный Лондон рекомендовал членам британской королевской семьи воздержаться от поездок в РФ на фоне дипломатического скандала, вызванного инцидентом в Солсбери.

Хотя официальный Лондон рекомендовал всем членам королевской семьи воздержаться от поездок в Россию в связи со скандалом из-за инцидента в Солсбери, принц Майкл Кентский посетил Москву, тихо получив разрешение "Форин оффиса".19 сентября он принял участие в открытии международной школы на севере Москвы, передает ТАСС.Принц Кентский — член британской королевской семьи, внук короля Георга V и королевы Марии, двоюродный брат королевы Елизаветы II. Свободно говорит по-русски и является покровителем и участником ряда связанных с Россией организаций, в том числе Российско-Британской торговой палаты.4 марта 2018 года, по версии Лондона, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила в этом Россию.