Глава комитета Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков посоветовал основателю Tesla Илону Маску тайно отправиться на Марс, если его действительно прижмут. На Марс ФБР точно не доберется, иронически заметил сенатор.

Глава комитета Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков посоветовал основателю Tesla Илону Маску тайно отправиться на Марс, если его "действительно прижмут". На Марс "ФБР точно не доберется", иронически заметил сенатор в своем Twitter.Если Маска действительно прижмут, у него есть вариант тайно отправиться Марс и оттуда дразнить своей недоступностью американских следователей: на Марс ФБР точно не доберётся. Другое дело, что в американской тюрьме ему будет намного лучше, чем там, куда он намерен отправить людей.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 сентября 2018 г.Американский предприниматель Илон Маск накануне достиг договоренности с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США об урегулировании ее претензий. Решено, что бизнесмен, которого обвинили в мошенничестве, выплатит 20 миллионов долларов, а также уйдет с поста председателя совета директоров компании Tesla не менее чем на три года. Вместе с тем Маск сможет остаться руководителем Tesla. Данная договоренность должна еще получить одобрение суда.