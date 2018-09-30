Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителя 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, который прошел в Сочи. Напомним, что Гран-при России выиграл британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителя 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", который прошел в Сочи. Напомним, что Гран-при России выиграл британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.Перед награждением глава России лично пообщался с победителем гонки, поздравив его с успехом. Хэмилтон поблагодарил Владимира Путина за поздравления.Отметим, что президент страны ежегодно присутствует на российском этапе "Формулы-1", который вот уже пять лет проходит в Сочи.